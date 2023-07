Luísa Sonza posa sem a parte de cima do biquíni e seguidores vão ao delírio

Rio - Luísa Sonza usou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para compartilhar registros para lá de sensuais com os seguidores. Nas imagens, a cantora aparece em uma piscina, ao lado de uma equipe de gravação, sem a parte de cima do biquíni. Em uma das fotos, a artista usou recursos para ocultar os seios, que estavam à mostra durante a produção.

"Em breve na netflix", escreveu a ex de Whindersson Nunes na legenda. Celebridades aproveitaram a publicação para falar sobre a sensualidade da loira. "Amo", disse a influenciadora Pequena Lô. "Perfeita", comentou a sertaneja Gabi Martins. "O que?", questionou Yasmin Brunet.

Já os internautas se dividiram entre críticas e elogios à Sonza. "Tão talentosa, não precisava apelar p isso. Mas, sua cabeça seu guia. Deus te dê clareza minha linda p vc rever seus conceitos. Muita luz", disse uma. "Eu acho ela a mulher mais bonita e sexy do Brasil", afirmou outra. "Se me traisse eu que pedia perdão", disparou outro seguidor.