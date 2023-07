Leo Stronda abre o jogo sobre proposta para divulgar site de aposta: 'R$ 100 mil por mês'

Rio - Leo Stronda revelou ao seguidores que rejeitou contratos de R$ 100 mil mensais em troca de publicidade para sites de apostas online nas redes sociais. Em live no Instagram, o influenciador digital criticou as empresas que oferecem o serviço e abriu o jogo sobre propostas para fazer propaganda enganosa na internet.

"Eu recebi propostas de todas as casas de apostas que você pensar. Não fechei com nenhuma, recusei todas. Para você ter noção, tenho contrato no meu e-mail de vagabundo me oferecendo R$ 100 mil por mês só para divulgar a parada nos stories. Dinheiro fácil. 'Bota lá, finge que jogou, mostra que ganhou um dinheirinho', e recusei por conta dos meus princípios", declarou o fisiculturista.

O ex-A Fazenda seguiu explicando os motivos de recusar as ofertas que recebeu: "Eu não sou a favor porque aquilo ali é feito para arrancar dinheiro do povo. Tem gente que faz um dinheirinho, só que quando você vai botar na ponta do lápis não é vantagem", afirmou Stronda.

Confira: