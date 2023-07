Luana Piovani é paquerada do lado do namorado na Itália: 'Ainda bem que não viu'

Rio - Luana Piovani compartilhou com os seguidores os registros de sua viagem a Roma, na Itália, acompanhada do namorado, Lucas Bitencourt. Nesta sexta-feira, a atriz contou que estava caminhando por uma das ruas da cidade turística quando percebeu que estava chamando a atenção de outros rapazes enquanto gravava um vídeo para os Stories do Instagram.

"E eu fazendo videozinho e os italianos me paquerando? Do lado do namorado, ainda bem que ele não viu. Ele não vê meus Stories também, não todos", contou a artista. Em seguida, a famosa ainda mostrou o almoço luxuoso ao lado do amado. Luana contou que esteve na embaixada brasileira na Itália para apresentar um projeto chamado "Oráculo", que consiste em encontro com mulheres para discutir questões importante do universo feminino.