Ana Clara detona vizinhos e se revolta com atitude: 'Qual é a p*rra do problema?'

Rio - Ana Clara usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para expressar sua indignação com os moradores do condomínio onde vive. Em sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, a ex-BBB disse que o elevador de serviço no prédio está com defeito e soube que funcionários foram impedidos por seus vizinhos de usar o elevador social.

"Eu moro em um condomínio de gente chata. Sabe aquelas pessoas chatas, que reclamam de tudo? Estava eu no meu corredor e tinha uma das meninas que faz manutenção no prédio, fazendo a limpeza. Um dos elevadores de serviço do meu condomínio, não está funcionando. A gente estava conversando e vocês acreditam que a menina me falou que tem gente que mora lá que quando vê ela dentro do elevador social, manda ela sair... Oi?", comentou a apresentadora.

A famosa ainda contou que chegou a encontrar um trabalhador e notou o desconforto do homem: "O elevador chegou e tinha um rapaz que estava fazendo obra em algum apartamento, não sei, ele estava sujo de tinta. Aí eu entrei no elevador e ele começou a se justificar: 'Olha, moça, eu só estou nesse elevador porque o outro está quebrado'", relatou.

"Eu pergunto pra vocês: qual é a p*rra do problema das pessoas andarem no elevador? Uma coisa é entrar com móvel, material de construção, sem a proteção no elevador social, porque é regra. Mas, agora, um ser humano estar no elevador. Qual o problema? E o pior, o outro elevador está quebrado, você quer que ele faça o quê? Vá de escada? Ou então saia do elevador para o alecrim dourado ir sozinho? Eu tô pensando nisso até agora, não consigo parar de pensar porque achei um absurdo", completou Ana Clara, sem esconder a revolta com a situação.