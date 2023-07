Viih Tube se irrita com comentários após desabafo sobre ganho de peso: 'Sério mesmo?'

Rio - Viih Tube rebateu as mensagens que recebeu depois de abrir o jogo sobre o aumento de peso que teve durante a gravidez . Nesta sexta-feira, a influenciadora digital confessou não estar confortável com sua situação em resposta aos internautas que disseram que a ex-BBB poderia recorrer a procedimentos cirúrgicos.

"Ontem postei falando do meu peso e das calças e vi muitos comentários falando sobre ‘aí, você fala de um jeito como se não fosse ou pudesse fazer uma plástica’. Sério mesmo que vocês acham que com uma bebê de 3 meses amamentando eu consigo ligar ou priorizar isso? Óbvio que tenho dinheiro pra fazer cirurgia, mas é exatamente sobre você não se cobrar tanto com isso nesse momento, já me cobro tanto com minha amamentação porque é meu sonho e meus melhores momentos são dela no meu peito", explicou a youtuber, que disse ter ido de roupas tamanho PP para GG após a gravidez de sua primeira filha, do casamento com Eliezer.

Em seguida, Viih continuou desabafando sobre as mudanças em seu corpo: "Como eu disse, eu engordei por diversos fatores! Essa é a minha realidade, mas de muitas mães é não engordar, queria eu! Vocês acham mesmo que tô amando não estar com o corpo que me deixa feliz por likes? Eu sinto vergonha muitas vezes porque não me sinto bonita, tenho dificuldade de me reconhecer no espelho diversas vezes também. Vocês precisam ter mais senso", disparou.