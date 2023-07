Priscilla Alcântara e Maisa Silva posam juntas no show da banda Lagum

Rio - Maisa Silva e Priscilla Alcântara decidiram encerrar a semana prestigiando o show da banda Lagum com a turnê "Depois do Fim", na noite desta sexta-feira, no Espaço Unimed, em São Paulo. As apresentadoras chegaram a posar juntas nos bastidores do espetáculo, que chegou a contar com uma participação animada da dupla Anavitória ao lado de Pedro Calais, Jorge Borges, Zani e Chico Jardim, que integram o grupo mineiro. Agnes Nunes, Carol Biazin e Vitor Kley também estiveram no local para curtir a apresentação.