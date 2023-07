Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados em festa junina após boatos de romance

São Paulo - Bruna Marquezine e João Guilherme aproveitaram juntos uma festa junina organizada pela atriz. Os convidados compartilharam vídeos se divertindo no evento e flagraram os dois curtindo uma corrida de saco e o touro mecânico.

Em outro momento, os artistas aparecem como uma dupla tentando equilibrar uma laranja na testa, em brincadeira comandada pela ex-BBB Juliette. Os dois acabaram deixando a fruta cair no chão e o filho de Leonardo leva a mão à cintura da atriz, antes de abraçar Bruna.

Bruna Marquezine, Juliette e João Guilherme curtindo a brincadeira da laranja no arraial da Bru.



| Mha.matheus via IG story. pic.twitter.com/nhiEsOYWHg — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) July 1, 2023

Segundo fontes do programa "Fofocalizando", do SBT, Bruna e João "estão se conhecendo melhor". "Eles já trocaram uns beijinhos. E agora ela deu uma passadinha no perfil dele para curtir umas fotos", disse a jornalista Gaby Cabrini.

"Ele é divertido, bonito e que ele chamou a atenção da Bruna pelo humor e pelo interesse dele por moda, por vários assuntos. Estão se conhecendo melhor", continuou a repórter.

A reportagem é de Natália Queiroz, do iG.