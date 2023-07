Após affair com Neymar, Fernanda Campos volta ao Instagram e comenta sobre haters

A criadora de conteúdo e empresária Fernanda Campos recuperou seu Instagram, neste sábado (1º), após a polêmica envolvendo um affair com Neymar. Ela perdeu o acesso à rede por cerca de dez dias após o caso vir a público.

A influencer de 26 anos publicou uma foto acompanhada de uma reflexão. "Que você consiga tirar algo bom mesmo dos momentos ruins", escreveu.



Fernanda também foi aos stories rebater críticas, e chamou de "submissas" uma seguidora que a insultou em uma caixinha de perguntas. Além disso, ao receber uma mensagem sugerindo que ela "ganha fama em cima do sofrimento dos outros", respondeu: "Às vezes tenho um pouco de inveja das pessoas leigas porque elas falam as coisas e têm certeza daquilo".

A influenciadora ficou conhecida após expor o caso que ganhou projeção internacional ao expor relação com o astro do PSG um dia antes do Dia dos Namorados. Ele chegou a confirmar a traição e pediu desculpas publicamente para Bruna Biancardi.