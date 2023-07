No 'Caldeirão', filho de Rita Lee presta homenagem e relembra prisão da mãe: 'Era uma época tensa'

Beto Lee, filho de Rita Lee, esteve no palco Caldeirão neste sábado,(1º), para prestar homenagem ao legado deixado por sua mãe, que faleceu no último mês de maio, aos 75 anos.



Ao lado de Fernanda Abreu e banda, Beto tocou alguns dos maiores sucessos da mãe, como Lança Perfume e Agora Só Falta Você. O artista também celebrou a memória de Rita contando algumas de suas histórias.

Ele relembrou também em conversa com Marcos Mion a prisão de Rita Lee, que aconteceu durante a Ditadura Militar. "Na época da Ditadura, os artistas eram superdesprotegidos. Deram uma batida, plantaram umas coisinhas ali que não eram dela e quando você vê ela estava em cana. E eu estava na barriga", compartilhou.

Beto aproveitou para compartilhar uma das falas de Rita Lee. "Ela tinha uma frase que era ótima, ela falava assim: eu não me leva a sério, mas eu levo o que eu faço a sério", afirmou.



O guitarrista ainda comentou cobre amizade de Rita Lee com Elis. "Foi graças à Elis Regina, que apareceu lá e fez um fuzuê, que ela conseguiu ter um pouquinho mais, se é que pode dizer isso, de um certo conforto. Era uma época tensa", revelou.



O filho da estrela também comentou sobre a experiência única de ter nascido na família "Lee" e explica qual era o papel da mãe no dia a dia. "Apesar de toda a loucura que envolve a música, como cair na estrada, a minha mãe sempre esteve presente na vida familiar, sempre foi uma mãe incrivelmente responsável. Por tudo, desde cobrar lição até a pagar a escola em dia. Sempre tive uma estrutura familiar bem resolvida", disse.