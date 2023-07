Lene Sensitiva prevê término de Bruna Biancardi e Neymar

A médium Lene Sensitiva publicou em seu Instagram neste sábado (1º) uma previsão dizendo que a criadora de conteúdo Bruna Biancardi, atual de Neymar, irá terminar com o jogador e encontrar um novo amor. A influencer está esperando uma filha com ele.

Em meio a série de exposições que modelos fizeram de cantadas que receberam do jogador do PSG, sensitiva falou sobre Bruna em suas redes. "Essa linda mulher será uma mãe incrível, solteira por um tempinho, depois vai encontrar um amor incondicional que vai amá-la e respeitá-la, vejo ela sendo feliz com outra pessoa. Vejo também esse relacionamento atual chegando ao fim, é muitas verdades vindo a tona", preveu.

Neymar assumiu recentemente ter sido infiel com Bruna Biancardi, e em post nas redes sociais pedu desculpas à ela, situação que dividiu a opinião dos seguidores do jogador.