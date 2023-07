Lexa e Thiago Pantaleão se apresentam na quadra da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa e Thiago Pantaleão subiram no palco da quadra da Unidos da Tijuca, neste sábado, em Santo Cristo, no Centro do Rio. Os artistas comandaram um evento que encerrou as comemorações pelo mês do Orgulho LGBTQIA+. Rainha de bateria da escola, a cantora vestiu um body azul cheio de recortes para sua apresentação, enquanto o cantor surgiu com um calça estampada e camiseta branca.

Em entrevista ao DIA, Thiago celebrou o momento que vive na carreira e a representatividade que carrega como um dos novos destaques na cena pop brasileira: "É muito legal saber que posso hoje representar milhares de garotos que são como eu, vieram do interior, da Baixada e não tinham quem olhar e se enxergar. Quando parei para pensar que queria ser artista, não tive muitas referências, mas as poucas que tive foram suficientes para me inspirar. Hoje saber que estou nessa posição, é muito importante para mim e por isso trato com tanto carinho, pois sei que posso transformar vidas, como foi com a minha", declarou o cantor de 25 anos, que chamou a atenção do público ao abordar relações homoafetivas em suas músicas.