De biquíni, Giovanna Ewbank curte passeio de barco em Fernando de Noronha

Rio - Giovanna Ewbank impressionou os seguidores, na manhã deste domingo, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Nos cliques publicados no Instagram, a apresentadora do podcast "Quem Pode, Pod" surgiu vestindo um biquíni azul fininho durante o passeio de barco que realizou ao lado do marido, Bruno Gagliasso.

"Bom dia", desejou a atriz, ao exibir o corpo sarado nos registros feitos enquanto renovava o bronzeado, além de aproveitar para dar um belo mergulho. E é claro que os fãs da artista lotaram os comentários com elogios para Gio: "Você tá maravilhosa", declarou uma seguidora. "Sereiona", disparou mais uma admiradora. "Essa passou na fila da beleza umas mil vezes", brincou outra usuária da rede social.

Confira: