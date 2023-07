Marina Ruy Barbosa reflete sobre 'novo ciclo' após aniversário de 28 anos

Rio - Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais, neste sábado, para abrir o álbum de fotos da comemoração de seu aniversário. A atriz completou 28 anos na última sexta-feira e celebrou a data com um jantar pra lá de luxuoso, escolhendo um vestido brilhante e joias de grife para a noite especial.

Além de compartilhar os cliques tirados durante a celebração, a global também aproveitou para dividir uma reflexão com os seguidores: "Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo (sempre fico assim na época de aniversário!). Celular no modo avião pra me desligar e me reconectar comigo!", começou ela.

"Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano. Obrigada, amigos, por tanto amor e, claro, vocês que me acompanham e apoiam por aqui que são parte também da minha felicidade. E minha família claro! É o começo de um novo ciclo - let’s celebratee (vamos celebrar, em inglês). Muito feliz!", completou Marina, que se prepara para retornar à TV aberta como a vilã de "Fuzuê", próxima novela das sete que irá substituir "Vai na Fé".

Confira: