Stênio Garcia é internado no Rio com quadro de infecção

Rio - Stênio Garcia, de 91 anos, foi internado, na tarde deste sábado, em um hospital da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O ator foi diagnosticado com um quadro de septicemia aguda, infecção no sangue causada por uma bactéria. A informação foi confirmada ao MEIA HORA pela assessoria do artista, que garantiu que ele apresenta sinais vitais "ótimos" e já está sendo medicado com antibiótico para combater a infecção.

Ainda sem previsão de alta, o veterano está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. No momento, Stênio é acompanhado pela mulher, a atriz Mari Saade, e não tem permissão para receber visitas na unidade de saúde.

No início de junho, o artista passou por uma harmonização facial, com intervenções na região da mandíbula, preenchimento de malar, boca e sobrancelha. "Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos", declarou Stênio, ao comentar o resultado dos procedimentos em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT.