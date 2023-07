Gretchen dá resposta ousada para comentários sobre 'perna fina' do marido; confira

Rio - Gretchen interrompeu suas férias em Mônaco, neste sábado, para rebater comentários debochando do corpo de seu marido, Esdras de Souza. Em vídeo publicado no Instagram, o casal apareceu dançando na praia com roupas de banho, o que levou a uma enxurrada de mensagens criticando a "perna fina" do saxofonista. Sem papas na língua, a cantora saiu em defesa do amado e acabou revelando um detalhe da vida sexual com o músico.

"A perninha fininha do meu marido, quem tem que decidir se gosta ou não, sou eu. É aquela história: a perna pode ser até fina, mas o que interessa é que o que se usa, e é satisfatoriamente de tamanho perfeito e de grossura maravilhosa, que me deixa plena e com essa pele e alegria que eu estou", declarou a famosa.

Em seguida, a artista deixou claro que prefere focar sua energia na viagem que faz à Europa com Esdras: "Estão todos preocupados com a perna dele... Não estamos preocupados com isso. Estamos de férias em Mônaco e vamos continuar fazendo os nossos vídeos de dança. Deve ser difícil ser pra vocês que escrevem comentários que somos um casal esquisito, que ele é esquisito porque tem perna fina. Enquanto vocês criticam a perna dele, a gente está aqui em Mônaco", alfinetou.

"Realmente eu achei a pessoa que procurei por tantos anos. Valeu todas as tristezas, incertezas, fracassos, sofrimentos e violências domésticas que passei porque agora tenho um homem que me ama, me valoriza e me enche de mimo", completou Gretchen, que está no 18º casamento. A cantora e o saxofonista oficializaram o relacionamento em outubro de 2020. A cerimônia ocorreu no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no Pará.