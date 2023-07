Ex-marido de Preta Gil pedala na praia da Barra da Tijuca

Rio - Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, foi visto na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo. O personal trainer de 34 anos pedalava sem camisa pela orla quando foi flagrado no local.

Na última sexta-feira, Rodrigo usou as redes sociais para desabafar depois de ser fotografado em uma festa junina com a namorada , Ingrid Lima, ex-stylist de Preta Gil. "Tá uma situação completamente ridícula, uma perseguição já muito escrota. Não sei de onde que bate na cachola de vocês, achando que vocês têm o direito de ficar apontando telefone na cara dos outros, fazendo foto e vídeo pra vender pra fofoqueirinho fazer graça na internet", disparou ele.

Preta Gil, de 48 anos, e Rodrigo Godoy, de 34, foram casados por oito anos. O casamento chegou ao fim por conta de uma traição do personal trainer, enquanto a cantora estava passando por um tratamento contra o câncer de intestino.

A empresária confirmou a traição em seu perfil no Instagram, em maio deste ano. "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos. Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", disse a cantora na ocasião.