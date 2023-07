Viih Tube comenta sobre resguardo após nascimento da primeira filha

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube publicou um vídeo em seu Instagram neste domingo (2) falando sobre a importância do resguardo. Influencer acaba de passar pelo nascimento da sua primeira filha com o também ex-reality Eliezer.

Logo no início da filmagem Viih explica do que se trata o resguardo. "Os médios recomendam de seis a oito semanas do pós-parto que a mulher não tenha relação sexual e tenha um resguardo por vários motivos um deles é maior índice de infecção uterina e outro motivo é que seu corpo estar voltando para o lugar. Tem também o emocional, a adaptação com o bebê e variação do hormônio. Então um respiro ali é muito bem-vindo neste processo e para sua cabeça", explicou.

Em seguida, a ex-BBB faz questão de deixar sua opinião a respeito do assunto. "O meu conselho é que não se quebre o resguardo. Clama. São só 45 dias! Tem muita vida para transar! Se vai fazer, espero que não seja por pressão. Porque tem muito homem que não respeita as mulheres e querem que ela transe", opinou.



Além disso, falou que é importante sempre falar com o médico antes de quebrar o resguardo. "O importante é você se respeitar! Seja no momento que for!", disse. "Mas informe o seu médico. tem mulheres que quebram resguardo e não falam", pediu.

O casal está junto desde 2022, e a filha nasceu no último mês de abril.