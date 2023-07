Larissa Manoela lamenta morte de sua cachorrinha

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, compartilhou em seu Instagram neste domingo (2) que perdeu uma de suas cachorrinhas. Em texto ela lamenta a morte da lulu da pomerânia Meghan, a quem chamava de "raposinha". A causa não foi revelada.

Larissa diz estar muito triste com o ocorrido. "Impossível descrever a dor que sinto nesse momento. Minha raposinha, minha princesa, minha 'bencinha', minha Meghan! Você se foi e eu fiquei em pedacinhos. Eu queria poder ter vivido mais um milhão de momentos ao seu lado, mas os que vivemos foram o suficiente pra você marcar pra sempre o meu coração. Queria que ele fosse tão grande quanto o seu, que batia descompassado mas cabia todo o amor do mundo", escreveu ela.



A atriz ainda continua dizendo que está tentando entender o porque do ocorrido. "Estou tentando entender a sua partida repentina. Não consegui me preparar, mesmo sabendo que de uma hora pra outra você poderia nos deixar, eu não quis acreditar. Vivi e proporcionei pra você tudo que estava ao meu alcance pra te fazer feliz e te dar a melhor qualidade de vida possível, mas ainda era muito pouco perto de tudo que você merecia. Agora eu sei que você cumpriu e viveu tudo que tinha pra viver da melhor forma, e que nesse momento deve estar em um lugar incrível, dando bencinha pra todos os seus novos 'aumigos!'", continou.



Ao final do texto, Larissa Manoela agradeceu pela presença de Meghan na sua vida. "Você alegrou a minha vida e da nossa família, foi minha melhor amiga ao lado dos seus irmãos. Estamos todos devastados! Que saudade você vai fazer. Brilha daí pra mim, receberei daqui todos os dias a sua “bencinha”. Te amo pra sempre meu amor! Descanse em paz", terminou.