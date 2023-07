Sandra Annenberg come formiga e divide opiniões na web: 'Tem que ter coragem'

Rio - Sandra Annenberg, de 55 anos, usou as redes sociais, na noite de domingo, para compartilhar registros do momento em que experimentou uma iguaria bastante incomum: formiga saúva. No Instagram, a apresentadora do "Globo Repórter" detalhou a experiência em um mini texto e ainda dividiu opiniões entre os seguidores.

"Quem aí já comeu formiga?", iniciou a jornalista na legenda do clique em que aparece de boca aberta, com o inseto na língua. "A cara era é de 'Ai, meu Deus!', mas a saúva tem gosto de capim-limão e é crocante. Ruim não é… O problema são as patinhas que grudam na língua e na garganta", explicou ela, que em seguida ratificou que não pretende repetir a experiência.

Nos comentários, alguns internautas aproveitaram para fazer piadas com a situação, já outros, apoiaram a decisão da apresentadora. "Minha mãe falava que formiga faz bem para as vistas", brincou uma usuária. "Essa não vale, tinha que ser tanajura", disse outra, bem-humorada. "Eu já provei e curti!", afirmou uma seguidora. "Parabéns, Sandra! Tem que ter coragem!", enalteceu uma fã.