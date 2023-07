Neymar se diverte com Ludmilla e Vini Jr. no 'Tardezinha'

Rio - O jogador de futebol Neymar, de 31 anos, aproveitou o domingo para curtir o evento "Tardezinha", do cantor Thiaguinho, que aconteceu em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Após as inúmeras polêmicas envolvendo uma traição, o atleta assistiu ao show acompanhado pela namorada, Bruna Biancardi, em um camarote. Durante o evento "Tardezinha", Neymar também se divertiu ao lado da cantora Ludmilla e do jogador de futebol Vini Jr.

Bruna Biancardi está grávida. Este é o primeiro filho que o casal está esperando e será uma menina. A bebê vai se chamar Mavie. Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, do relacionamento com Carol Dantas. Recentemente, depois de muita especulação, Neymar assumiu ter traído Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados deste ano, e fez um pedido público de desculpas.

Em seguida, Bruna e Neymar fizeram o chá de revelação de Mavie e tudo parecia bem. No entanto, outras mulheres começaram a divulgar prints de conversas com o jogador. Irônico, Neymar usou o Twitter para debochar das mulheres que o acusavam de dar em cima delas. "Mais alguém?", perguntou o craque.

A resposta não agradou a família de Bruna e a irmã da influenciadora, Bianca Biancardi, fez um enorme desabafo nos Stories, do Instagram, acusando Neymar de ser "infantil".