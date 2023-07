Preta Gil chora no 'Tardezinha' ao receber carinho dos fãs

Rio - A cantora Preta Gil, de 48 anos, se emocionou com o carinho do público e foi às lágrimas no palco do evento "Tardezinha", promovido pelo cantor Thiaguinho, em Niterói, na noite deste domingo. Os fãs começaram a entoar a música "Abençoa-nos, Senhor", conhecida pelos versos "Derrama, Senhor, sobre ela o Seu amor", muito utilizada na hora do "Parabéns a Você" em festas de aniversário em algumas regiões do Brasil. Além disso, eles também cantaram a música "Meu Corpo Quer Você", da própria Preta.

A artista está tratando um câncer de intestino e chorou após receber a energia positiva do público. "Vocês me curam, obrigada por esse amor, por esse carinho", disse, ainda no palco. Depois de participar do "Tardezinha", Preta Gil ainda deu uma passadinha na casa do apresentador Luciano Huck para comemorar a final da "Dança dos Famosos".