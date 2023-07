Preta Gil fala sobre apoio dos amigos durante tratamento de câncer: 'Peça fundamental'

Rio - Preta Gil, de 48 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, para refletir sobre o apoio dos amigos durante seu tratamento contra o câncer de intestino. No Instagram, a cantora, que também tem enfrentado uma separação turbulenta após a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy , ainda aproveitou para comentar sua participação no show do cantor Thiaguinho , na noite de domingo.

"A amizade salva a minha vida. Tem salvado a minha vida nesses últimos meses. Meus amigos são peça fundamental para que eu me cure, fique sã, fique bem e estável diante de toda a adversidade que estou vivendo. Os amigos são fundamentais", iniciou a artista através dos stories.

Em seguida, Preta aproveitou para enaltecer o amigo, Thiaguinho, a quem chamou de irmão. "Ele fez uma oração coletiva por mim. Isso é muito forte, poderoso. Uma força que bate no meu peito e me enche de vida, de amor e consequentemente de cura. Para todas as dores que sinto, literalmente", afirmou ela sobre sua ida ao espetáculo "Tardezinha".