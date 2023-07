Filhos de Britney Spears não têm contato com a cantora há pelo menos um ano, afirma ex-marido

Rio - Acumulando uma série de polêmicas ao longo de sua vida, a cantora Britney Spears voltou a ser notícia nos jornais do exterior. Segundo uma publicação do site norte-americano especializado em notícias de celebridades, o TMZ, a artista não vê os filhos Sean Preston e Jayden, há mais de um ano.

Ainda de acordo com as informações, os herdeiros da loira estão prestes a se mudarem para o Havaí, onde vão viver ao lado do pai, Kevin Federline e da madrasta, Victoria Prince. Entretanto, o ex-marido de Britney, afirmou que não vai forçar os filhos a se encontrarem com a mãe antes da partida.

Pessoas ligadas à família afirmaram que os jovens ainda não decidiram se vão se despedir da mãe, antes da mudança, que acontece em agosto deste ano. O TMZ destacou ainda que Kevin incentivou os filhos a retomarem o contato, mas garantiu que não vai tomar a decisão por eles.

Ainda de acordo com o portal, em março deste ano, o advogado de Federline entrou em contato com a equipe jurídica de Britney, solicitando a permissão da cantora para se deslocar com os filhos. Spears não se opôs à decisão do ex-companheiro.