Internautas elogiam desenvoltura de Tati Machado e Valéria Almeida no comando do 'Encontro'

Rio - Após Manoel Soares deixar a TV Globo e Patrícia Poeta entrar em férias, Tati Machado e Valéria Almeida estrearam no comando do "Encontro", da TV Globo, nesta segunda-feira, e caíram nas graças do público. Os internautas elogiaram a desenvoltura delas à frente do matinal e ainda pediram para elas se tornarem as apresentadoras fixas da atração.

"O Encontro está mil vezes melhor com Tati Machado e Valéria Almeida. Patrícia Poeta bem que podia entrar em férias permanentes", comentou um usuário do Twitter. "Valéria Almeida e Tati Machado já podem assumir em definitivo o Encontro. O programa tá até mais leve sem a Patrícia Poeta", opinou outro. "Se eu sou o diretor, eu já deixo a Patrícia também de fora e continuo só com #Encontro sem o "com Patrícia Poeta" e deixaria no comando, essas aqui, mostraram que tem carisma pra apresentar um programa de TV aberta", destacou uma terceira pessoa.

Tati e Valéria assumem o "Encontro" durante os próximos 15 dias. "Nessas duas semanas a gente vai levar informação e diversão pra sua casa", comentou Valéria.

Saída de Manoel Soares da TV Globo

A TV Globo confirmou em nota, na última sexta-feira, que o apresentador Manoel Soares deixou a emissora. A relação entre o apresentador e Patrícia Poeta, no "Encontro", chegou, por vezes, a dominar os assuntos mais falados da web. Alguns episódios em que os dois se atropelaram ao longo do programa repercutiram e a apresentadora foi criticada por minimizar a participação do colega.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Manoel garantiu que não estava chateado com a mudança, que mantém muitos amigos na emissora e pretende se dedicar temporariamente a curtir os filhos. "Todos os ciclos muitas vezes se encerram, o que é o caso agora. Está tudo bem, não estou triste, não estou magoado em hipótese alguma. Tenho muitos amigos dentro da Globo que levarei para a vida", afirmou.

