Claudia Raia faz reflexão sobre construção da masculinidade: 'Falem que eles podem sentir'

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, usou as redes sociais, no último sábado, para refletir sobre a construção da masculinidade na infância. No Instagram, a atriz, que é mãe de dois meninos, compartilhou um vídeo repleto de reflexões a respeito da criação recebida pelos homens na sociedade, e garantiu o apoio dos fãs.

"Desde de pequenininho, quando um menino começa a chorar, [perguntam]: 'está chorando por quê?'. [Dizem] 'pare de chorar, homem não chora'. A pessoa já cresce sem saber o que ela está sentindo, sem saber que ela pode sentir alguma coisa, e muito menos detectar o que ela está sentindo", iniciou a artista no registro.

"Esse é o problema do homem. Porque, na verdade, o homem não pesquisa e não se aprofunda em nada, porque ele não foi ensinado pra isso. Não há alguém que pudesse chegar e falar o que significa isso, como é o sexo da mulher, qual é a sensibilidade da mulher, como uma mulher tem prazer. Não, ele aprende a introduzir, e mais nada", acrescentou ela, ao aconselhar que os pais não tratem sexo como um tabu na criação dos filhos.



"Abram seus horizontes! Falem que ele pode sentir, sentir dor ou chorar. Isso não é coisa de 'mariquinha'. Não existe isso, pelo amor de Deus! Chega disso! As pessoas são seres humanos e seres humanos sentem as coisas. Elas têm que saber o que estão sentindo e, entender o que elas são, o que elas querem da vida", finalizou Claudia.

Veja o vídeo