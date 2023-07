Núbia Oliiver anuncia venda de revistas antigas para fãs

Rio - A modelo Núbia Oliiver anunciou que vai disponibilizar sua coleção de revistas antigas para vender na internet. As fotos que incluem ensaios sensuais da musa, vão contar com autógrafos exclusivos, de parte do seu acervo pessoal.

fotogaleria



"Sou uma pessoa muito cuidadosa. Já no contrato que eu fazia com as revistas eu pedia 200 ou 300 exemplares, que seria a minha cota, para guardar. A gente nunca pensou que as revistas iam acabar. Eu tenho um quarto só de revistas e como isso está me ocupando muito espaço", contou Núbia.



Na primeira venda, a publicação será a Sexy Especial, lançada em julho de 1996, com 52 páginas de fotos da Núbia e mais uma fita VHS. "Sou uma pessoa muito cuidadosa. Já no contrato que eu fazia com as revistas eu pedia 200 ou 300 exemplares, que seria a minha cota, para guardar. A gente nunca pensou que as revistas iam acabar. Eu tenho um quarto só de revistas e como isso está me ocupando muito espaço", contou Núbia.Na primeira venda, a publicação será a Sexy Especial, lançada em julho de 1996, com 52 páginas de fotos da Núbia e mais uma fita VHS.

"A galera sempre me pede muito essas revistas autografadas. Isso é uma coisa que eu sempre vendi, além de itens pessoais como calcinhas, tênis, meia. Já me pediram até elástico de prender o cabelo para vocês terem ideia. E aí começaram a pedir essas revistas, mandei pra um, para outro. Deu super certo, todo mês eram cinco, seis revistas e eu acabo fazendo um dinheirinho extra", pontuou.