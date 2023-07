Robert De Niro se pronuncia sobre morte do neto de 19 anos: 'Angustiado'

Rio - Robert De Niro, de 79 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do neto, Leandro, de apenas 19 anos. O jovem foi encontrado morto em sua casa, localizada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na tarde de domingo. A causa da morte ainda não foi revelada.

"Estou profundamente angustiado com a morte do meu amado neto Leo", disse o astro, em um comunicado curto, nesta segunda-feira. "Agradecemos muito as condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar a perda de Leo", declarou.

Leandro, que era fruto do relacionamento de Drena De Niro — primogênita do ator — com o artista Carlos Rodriguez, seguia os passos do avô e chegou a participar do filme "Nasce uma Estrela", ao lado de Lady Gaga e Bradley Cooper. A mãe do rapaz foi a responsável por anunciar sua morte através das redes sociais.

"Meu doce e lindo anjo. Eu te amei para além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você", escreveu ela, que também é atriz.

"Eu não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão profundamente amado e apreciado e gostaria apenas que o amor pudesse salvá-lo. Eu sinto muito, meu bebê. Descanse em paz e no paraíso eterno, meu menino querido", lamentou Drena.