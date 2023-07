Grazi Massafera arranca suspiros dos internautas com cliques na Bahia

Grazi Massafera, de 41 anos, encantou os internautas com sua beleza e boa forma ao compartilhar, no Instagram, nesta segunda-feira, alguns cliques de sua viagem à Bahia. Nas imagens, a atriz, que está Península de Maraú, posou para fotos usando uma saída de praia e exibiu as pernas torneadas. "Me derramando por aqui", escreveu a loira na legenda.

Famosos e anônimos não economizaram nos elogios. "Linda", disse Juliana Paes. "Sem condições", opinou Gabriela Versiani. "Maravilhosa", afirmou Jade Picon. "Dona da beleza", comentou um internauta. "Perfeita", apontou outro. "Que mulher, meus amigos", destacou uma terceira pessoa.

No domingo, Grazi também mostrou alguns registros de seu passeio com os fãs. Ela posou deslumbrante de biquíni para uma série de fotos. Recentemente, a atriz ganhou um presente bem ousado da amiga Ingrid Guimarães: um vibrador. "Amei, é uma das coisas que eu mais ando usando nos últimos dez anos", revelou.