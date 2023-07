Rio - MC Daniel chegou nesta segunda-feira (03) ao Rio de Janeiro, onde desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Centro.

O cantor posou para fotos com fãs, além de ter acenado para os fotógrafos de plantão, demonstrando simpatia.

O funkeiro apostou em um look confortável com conjunto de moletom preto e tênis na cor branca. Completando o visual, o ex-namorado de Mel Maia, acrescentou ao figurino óculos de sol com lentes vermelhas e fones de ouvido.