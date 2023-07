'Qual o espanto?', questiona Titi Müller após repercussão do novo namoro

Rio - Titi Müller usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para comentar a surpresa dos internautas após anunciar o novo relacionamento. A apresentadora de 36 anos revelou o namoro com a relações públicas Lívia Lobato durante uma festa em São Paulo, no último sábado.

"Já falei na TV, em entrevista, no Instagram, na família, berrei na janela, buzinei bi bi bi. Estou espantada real com o espanto", escreveu no Twitter. "Gente eu sempre falei que sou 50% sapatão. Qual o espanto?", completou.



Nos Stories, a apresentadora seguiu comentando a repercussão do namoro. "Eu não estava esperando isso, principalmente o choque das pessoas com a informação inédita de que sou bissexual. Já falei para um monte de gente. [...] Uma foto comemorando um momento delicioso...eu não achei mesmo que causaria tamanha comoção."