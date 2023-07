Giovanna Ewbank exibe o bumbum na nuca em clique de biquíni

Giovanna Ewbank, de 36 anos, a compartilhar alguns cliques de biquíni em seu Instagram, nesta segunda-feira. A apresentadora do podcast "Quem Pode, Pod" exibiu as curvas perfeitas em meio às belezas naturais de Fernando de Noronha, em Pernambuco. O bumbum redondinho da mulher de Bruno Gagliasso chamou a atenção.

"Eu não consigo me acostumar com essa beleza… obrigada, Deus!", escreveu ela na legenda das imagens feitas pelo fotógrafo Neuronha. Como era de se esperar, a loira recebeu uma chuva de elogios. "Perfeita no lugar perfeito", comentou Maisa Silva. "A bunda é um monumento", disse Gabriela Pugliesi. "Bela bela", afirmou a cantora Pocah. "Sua beleza consegue se igualar a esse lugar", opinou um fã.