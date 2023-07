Anitta usa o próprio sangue em procedimento estético no rosto; entenda

Rio - Anitta iniciou a semana dividindo um segredo de beleza com os fãs nas redes sociais. Nesta segunda-feira, a cantora de 30 anos foi aos Stories do Instagram para contar os detalhes do procedimento estético que faz no rosto. A artista é adepta ao tratamento conhecido como Plasma Rico em Plaquetas (PRP), que consiste em usar o próprio sangue para cuidar da pele.

"Lembra que contei para vocês que eu fazia um procedimento no rosto que aplica sangue no rosto para ficar com o rosto de milhões? Então, hoje eu vou fazer e vou mostrar o processo para vocês", começou a Poderosa, no perfil QG da Anitta. A famosa contou que realiza o procedimento mensalmente em Aventura, cidade próxima a Miami, nos Estados Unidos.

Em outro vídeo, a cantora apresentou a esteticista responsável pela técnica e pediu que a profissional explicasse o procedimento, que consiste em renovar as células do cliente a partir do plasma sanguíneo. "É algo que ajuda a renovar a pele, a cor da pele, a tirar manchas, a rejuvenescer", afirmou a mulher. Para isso, Anitta teve seu sangue coletado na clínica estética e, em seguida, o material passou por uma máquina que separa os glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos. "É a parte que eu não gosto, tirar o sangue. Odeio!", confessou a artista.

O resultado é um líquido amarelado que é aplicado no rosto com uma pequena agulha. Antes de receber as picadas, a cantora surgiu com uma máscara anestésica e revelou que também costuma fazer o procedimento na região íntima: "Tudo que ela faz em cima, ela faz lá embaixo. Todas as coisas que ela vai fazendo aqui na cara, ela vai fazendo na pepeca de milhões", brincou Anitta.

A aplicação ainda conta com o uso de um rolo de microagulhamento para introduzir o plasma no local do tratamento. "Dói um pouquinho", admitiu a famosa, em um dos vídeos. Ao final, a esteticista ainda preparou um creme hidratante que Anitta disse usar todas as noites antes de dormir. "Agora, obviamente, (meu rosto) está feio, mas amanhã vai estar lindo", declarou a cantora ao registrar o estado de sua pele durante o procedimento.