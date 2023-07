Adriane Galisteu divide opiniões com imagens sensuais na Tailândia

Rio - Adriane Galisteu compartilhou alguns cliques sensuais tirados na varanda de um hotel de luxo em Bangkok, na Tailândia, nesta segunda-feira, (03). A apresentadora de 49 anos apareceu com os seios cobertos pelos cabelos compridos e usava apenas uma calcinha de renda.

"BANG", escreveu na legenda. Nos comentários, Adriane Galisteu recebeu elogios. "Foi beleza que vocês pediram? Agora vocês QUE LUTEM. Maravilhosa!", afirmou um internauta. "Pense numa pessoa que admiro. Autêntica e que não precisa da aprovação de NINGUÉM quando o assunto é beleza natural", pontuou outro.

Apesar dos comentários positivos, alguns seguidores criticaram a exposição do corpo nas imagens feitas pela apresentadora. "Na minha opinião, as mulheres não precisam se expor para mostrar que são bem resolvidas, lindas, com corpos perfeitos ao 50 anos", disse uma internauta. "Uma exposição desnecessária. É linda e talentosa, não precisa disso", frisou outra.