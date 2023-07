Thais Carla aparece seminua em clique inspirado por Luísa Sonza

Rio - Inspirada pelo topless da cantora Luísa Sonza , Thais Carla decidiu recriar o look da famosa, e abalou as redes ao posar sem a parte de cima do biquíni. Neste sábado (01), a influenciadora compartilhou o clique e recebeu apoio de Luísa nos comentários.

"Todas nós podemos ser gostosas e desejadas da nossa forma!", afirmou Thais na legenda do post. Na foto, ela aparece com uma calcinha de biquíni laranja neon e os seios à mostra, com apenas desenhos de 'X' para cobrir os mamilos. A influencer fez uma montagem e colocou sua versão do look ao lado da foto original de Luísa.

Com a repercussão da postagem, a cantora de 'Cachorrinhas' logo respondeu nos comentários: "É ISSOO", escreveu. Fãs das famosas também fizeram questão de mostrar seu apoio. "Duas gostosas", elogiou uma seguidora. "Com certeza! Arrasou", disse outra. "Que maravilhosa!", admirou um terceiro.