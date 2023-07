Wanessa Camargo curte nova fase com lançamento de mais um clipe

Rio - Em sua nova fase, a cantora Wanessa Camargo lançou nesta segunda-feira (03), o clipe de “Fora do radar”, faixa que faz parte do 2º ato do álbum “Livre”. O vídeo dirigido por Moroni Cruz e Steven Cruz, com roteiro assinado pela própria cantora e os diretores, traz uma Wanessa sem medo de viver sua vontade e pronta para o início de um novo capitulo em sua história.

Esse é o primeiro clipe do 2º ato do álbum lançado dia 23 de junho. As três canções desta etapa do projeto já foram disponibilizadas nas principais plataformas digitais.“Eu tinha essa busca por fazer um trabalho que tivesse conexão comigo, com a minha alma, com o meu coração e eu estou retomando isso nesse trabalho de forma muito sincera”, afirmou Wanessa.



O clipe traz uma referência aos anos 80, retomando o poder interior da artista, em uma produção que promete surpreender os fãs. Confira o resultado!