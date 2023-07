Mônica Martelli curte férias na Grécia ao lado do namorado: 'Paraíso'

Rio - Mônica Martelli compartilhou com seus seguidores alguns registros de sua viagem para a Grécia nesta segunda (03). A atriz, de 55 anos, mostrou as belezas do Mar Egeu e posou ao lado do namorado, Fernando Alterio, de 70.

Nas fotos, o casal aparece curtindo um passeio de lancha em um belo dia de Sol, com a água azul piscina brilhando no plano de fundo. A famosa apostou em um biquíni cor de vinho para curtir o mergulho e aproveitou o clima romântico para posar nos braços do amado. Não foi à toa que Mônica legendou a série de cliques como: "Tudo azul. Apaixonada por Paros - Grécia".

Internautas usaram os comentários para elogiar não só a beleza do paraíso natural, mas também a relação dos pombinhos. "Maravilhosos... Vocês e este paraíso", afirmou uma pessoa. "Amei os dois e ainda tem a paisagem! Perfeito", escreveu outra. "Quanta luz nesses sorrisos! Lindos!" admirou uma terceira.