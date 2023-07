Iza assiste partida da Série B com o namorado e web comenta: 'O amor existe'

Rio - A cantora Iza, de 32 anos, virou assunto nas redes sociais após ser flagrada ao lado do namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, de 28. Na noite desta segunda-feira, a artista se juntou ao amado para assistir uma partida do Mirassol, time que o atleta defende, em um camarote do estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo. O casal foi flagrado pelas câmeras de um canal que transmitia a disputa do clube paulista contra o Ituano pela Série B do campeonato brasileiro.

No Twitter, internautas se divertiram ao comentar a presença inesperada da cantora no local: "A Iza deve ser a mulher mais apaixonada do Brasil porque não é possível, aceitar ver Mirassol x Ituano em plena segunda-feira assim, de graça", brincou uma usuária da rede social. "O amor existe", disparou outra pessoa. "No Brasil, não tem dez casos de um homem que venceu na vida como Yuri Lima", escreveu um terceiro.

O romance entre Iza e Yuri Lima se tornou público em janeiro deste ano, meses após a cantora anunciar o fim do casamento de quatro anos com o produtor Sérgio Santos. Em entrevista, a famosa revelou como conheceu o atual namorado: "Eu acho ele um gostoso! Comecei a trocar ideia com ele pela internet. (...) Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa f*dona, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando", disse à 'Marie Claire'.

Confira as reações:

A Iza foi ver o Mirassol com Yuri Lima é a prova de que quando realmente se gosta todo date pode ser legal pic.twitter.com/x9TH5GMjNX — Lucas Stank (@lucastank1999) July 3, 2023

A linguagem do amor da Iza é coisa de loco!! Assistindo Mirassol e Ituano numa segunda feira… achei fofo pic.twitter.com/F9CdPgDIoy — / gabi (@hbimarquess) July 3, 2023

O AMOR EXISTE! pic.twitter.com/IoY2WkSx6Q — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 3, 2023

Pode esquecer. O amor venceu. pic.twitter.com/IGWvtFYT82 — Edu (@goldorayo) July 3, 2023

É, amigos… O amor é capaz de tudo pic.twitter.com/BrJuJJXNV3 — Apaixonadas Por Futebol (@apaixonadasfutt) July 3, 2023

A Iza deve ser a mulher mais apaixonada do Brasil porque não é possível aceitar ver Mirassol x Ituano em plena segunda feira assim de graça KKKKKKKK https://t.co/8yDOetDkOr — bea (@bsozzi_) July 3, 2023