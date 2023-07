Sabrina Sato curte dia de Sol com biquíni micro e impressiona: 'Maravilhosa'

Rio - Sabrina Sato, de 42 anos, usou as redes para compartilhar alguns momentos de lazer que teve ao lado da filha, Zoe, e da cachorrinha da família, Coco. Nesta segunda (03), mãe e filha brincaram na grama e a apresentadora aproveitou o dia mais quente para posar com um biquíni micro.

Em seus stories, Sabrina aparece segurando a cachorrinha no colo, mostrando sua beleza natural e o corpo torneado com um biquíni preto cavado e bem fininho. Ela também apostou em um chapéu "bucket" para se proteger do Sol e montar um look despojado.

Seguidores se derreteram com as fotos e logo foram às redes elogiar a famosa: "Que mulher...", admirou um fã. "MISERICÓRDIA, SABRINOCA. Tá linda!", comentou outro. "Musa gatona!", escreveu um terceiro. "Você é maravilhosa", afirmou mais um.