Equipe de Stênio Garcia atualiza estado de saúde após internação por septicemia

Rio - Stênio Garcia, de 91 anos, segue internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na noite desta segunda-feira, a assessoria de imprensa do ator divulgou uma nota informando a unidade de saúde onde o artista foi hospitalizado, com septicemia aguda, que é uma infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria. Além disso, o comunicado também atualizou o estado de saúde do ator, que deu entrada na instituição ao sentir fortes dores nas pernas, no último sábado.

"Em primeiro lugar, informamos que o Stênio Garcia encontra-se em observação no hospital Samaritano, estável, aguardando o resultado de alguns exames acompanhado de sua companheira Marilene Saade. Pedimos, ainda, que a intimidade do casal seja respeitada neste momento delicado. Novas atualizações sobre o estado de saúde do ator poderão ser passadas tão logo sejam disponibilizados os boletins médicos pelo hospital", diz o documento.

No domingo, a mulher de Stênio usou os Stories do Instagram para negar que a internação tenha qualquer relação com uma harmonização facial a qual o artista se submeteu recentemente. "A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo. Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há um mês", escreveu.

No início de junho, o artista surpreendeu ao passar por intervenções na região da mandíbula, preenchimento de malar, boca e sobrancelha. "Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos", declarou Stênio, ao comentar o resultado dos procedimentos em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT.