Bruna Biancardi encerra 'detox' de redes sociais após polêmicas com Neymar

Rio - Bruna Biancardi voltou a atualizar os Stories do Instagram, na noite desta segunda-feira, após as polêmicas com Neymar. Em vídeo publicado na rede social, a influenciadora de 29 anos explicou o motivo do sumiço sem comentar diretamente a traição do namorado ou as conversas com outras mulheres que foram expostas na internet recentemente.

"Olha quem apareceu! Vim só dar um oi. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem", declarou a modelo, que espera sua primeira filha com o craque do Paris Saint-Germain. A bebê vai se chamar Mavie

Em seguida, a empresária fez questão de agradecer o carinho que recebeu dos seguidores: "Tem muita gente que manda mensagens lindas para mim, e quero agradecer. Aos pouquinhos, vou mostrando meu dia, com calma. Não vou ficar 100% aqui, mas prometo voltar em breve", afirmou.

Bruna disse que esteve "doentinha" por causa de um resfriado, mas tranquilizou os fãs e ainda mostrou a barriga da gravidez. "Já estou sentindo mexer mais", contou a influenciadora, que acompanhou Neymar em um camarote do evento "Tardezinha", do cantor Thiaguinho, no último domingo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Além da filha que espera com Bruna, Neymar também é pai de Davi Lucca, do relacionamento com Carol Dantas. Recentemente, depois de muita especulação, Neymar assumiu ter traído a modelo, na véspera do Dia dos Namorados deste ano, e fez um pedido público de desculpas.