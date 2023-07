Titi Müller abre o jogo sobre bissexualidade após revelar namoro

Em entrevista ao Balzacs Podcast, a ex-MTV relembrou seu primeiro romance homoafetivo e explicou que, na época, não veio a público com o namoro por causa de sua companheira, que preferia não se expor. "Um relacionamento [que] não foi tão duradouro porque ela se mudou para Los Angeles e foi um relacionamento que eu não postei porque [ela] era, ainda é, uma pessoa absolutamente [que tem] pânico com qualquer possibilidade de exposição", justificou.

Além disso, Titi destacou já ter se assumido como bissexual nos tempos em que comandava um programa na antiga MTV Brasil: "Acho que a primeira vez que falei que sou bissexual foi lá no 'Acesso MTV', mas é uma coisa que é tão da nossa bolha. Já namorei mulher algumas vezes", contou ela. "E a gente está tão na bolha que eu pensei 'uma mulher beijando uma mulher, falando que tá feliz e tá tudo certo'", completou a apresentadora, sobre a foto que publicou no último sábado para revelar o namoro com Lívia.

As duas estão juntas há três meses. Antes disso, Titi namorou o criador de conteúdo Gentil Nascimento, seu primeiro relacionamento após o divórcio de Tomás Bertoni, com quem tem um filho de dois anos.