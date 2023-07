Elis Regina e Maria Rita emocionam web com dueto feito através de inteligência artificial

Após mais de 41 anos de sua morte, a cantora Elis Regina "estrelou" uma campanha publicitária ao lado da filha, Maria Rita. As duas protagonizaram um dueto emocionante, promovido por inteligência artificial, na canção "Como Nossos Pais", de Belchior, sucesso na voz de Elis na década de 1970.

A produção, divulgada na madrugada desta terça-feira (4), faz parte da campanha de comemoração dos 70 anos da Volkswagen no Brasil. No vídeo, Elis aparece em uma Kombi clássica enquanto Maria Rita dirige o recém-lançado IDBuzz, um SUV totalmente elétrico.

O "encontro" conquistou os internautas e tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã. “Estou muito emocionado com Maria Rita e Elis Regina juntas no comercial dos 70 anos da Volkswagen. Belíssimo”, comentou um usuário da rede social. “Essa propaganda da Volkswagen juntando Maria Rita e Elis Regina está a coisa mais linda e sensível do mundo, estou emocionado”, disse outro.

"A Volkswagen juntou Maria Rita e Elis Regina na comemoração de 70 anos da marca no Brasil. Não é somente sobre isso, é sobre ver Maria Rita e Elis tão de perto. É de emocionar”, comentou uma terceira pessoa.



Para trazer a inesquecível intérprete para a propaganda, a empresa usou uma tecnologia chamada "deepfake". Uma dublê se passou pela cantora, enquanto o rosto da artista foi colocado depois através de tecnologia. A voz de Elis no vídeo, no entanto, é a original.



Considerada uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, Elis morreu, aos 36 anos, no dia 19 de janeiro de 1982. Além de "Como Nossos Pais", deixou sucessos marcantes como "O Bêbado e o Equilibrista", "Águas de Março", "Fascinação" e muitos outros.

Maria Rita é irmã do cantor Pedro Mariano. Eles são fruto do segundo casamento de Elis, com o músico César Camargo Mariano. Do primeiro relacionamento, com o compositor Ronaldo Bôscoli, nasceu o produtor musical João Marcello Bôscoli.

Veja o vídeo