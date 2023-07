Marina Sena afirma que foi conhecida como amiga de Anitta em Nova York

Rio - Enquanto se preparava para voltar ao Brasil nesta segunda-feira (03), Marina Sena revelou que foi reconhecida como amiga de Anitta, enquanto passava pelo aeroporto de Nova York. A cantora usou as redes sociais para falar sobre o episódio, que a deixou surpreendida.

"Gente, eu já estou famosa aqui na gringa como 'amiga da Anitta', tá? Fui passar no raio-x e um dos responsáveis por checar as bolsas perguntou se eu era amiga dela. Respondi que sim e perguntei como ele sabia disso. Ele falou que me viu no Instagram dela", contou.

Emocionada, a artista falou sobre sua reação ao ser abordada e comemorou por ter sido reconhecida, enquanto estava fora do seu país natal.

"Ai, gente, esquece tudo! Eu estou famosa na gringa, amiga da Anitta. Ela está tão estourada que até as amigas dela estão famosas aqui. Fui reconhecida! Estou chocada", pontuou.