Mariana Goldfarb faz reflexão após fim de casamento com Cauã Reymond: 'Invista em você'

Rio - Mariana Goldfarb, de 33 anos, usou as redes, nesta terça-feira, para dividir com os seguidores uma reflexão sobre autocuidado. No Instagram, a modelo, que terminou seu casamento com Cauã Reymond no mês de abril, incentivou os internautas a buscarem a melhor versão de si mesmos nos momentos turbulentos.

"A vida é boa. A gente passa por dificuldade, por problemas. Todo mundo tem. Eu queria que vocês entendessem que não é porque estou desse lado da dela que eu não tenho as minhas questões, meus problemas, minhas inseguranças, minha autoestima que fica baixa com frequência. Já ficou bem mais. Agora estou insuportável, autoestima está altíssima", iniciou ela através dos stories.

"Invista em você. Vá estudar, cuidar da sua cabeça, ler sobre assuntos que te edifiquem como ser humano, como pessoa. Se relacionar com pessoas que alimentem a sua alma, que te nutram de coisas boas. Vá meditar, fazer atividades físicas, comer melhor... Eu fico emocionada, porque a vida é muito boa. A gente é o que tem de mais precioso. A liberdade que estou sentindo agora, a fluidez com que estou vivendo a minha vida e cuidando de mim com tanto carinho e amor, me dando esse espaço", acrescentou a modelo, com os olhos marejados.

"O que estou sentindo agora é fruto das minhas escolhas. O que acontece em nossa vida é totalmente relacionado aos nossos hábitos em todos os campos: amizade, afetivo, profissional. Não desista de você. O bem-estar que eu sinto hoje é tão puro, genuíno e gostoso de sentir, que vale a pena. Todas as minhas pequenas escolhas, que impactam ao longo do dia, valem a pena", ratificou Mariana, acrescentando: "Quero ser a minha melhor versão".