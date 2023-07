MC Cabelinho distribui notas de R$ 50 em campeonato de luta no Rio

Rio - MC Cabelinho organizou neste fim de semana a "Copa Cabelinho das Favelas", no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, onde surpreendeu os fãs ao jogar dinheiro depois de uma apresentação. O funkeiro encerrou seu show distribuindo notas de R$ 50, o que causou um verdadeiro tumulto entre o público, que esteve no campeonato de jiu-jitsu promovido pelo artista.

O evento contou com uma série de atletas de comunidades do Rio, arrecadando verba para instituições que atendem moradores em vulnerabilidade social, contando com mais de R$ 20 mil em premiação e o apoio da CUFA, a Central Única das Favelas.

Em destaque na TV como o personagem Hugo de "Vai na Fé", o MC conquistou a admiração do público por seu desempenho como ator, além de reunir uma legião de fãs que apoiam o namoro com a atriz Bella Campos, com quem chegou a protagonizar um par romântico na trama.