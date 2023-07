Grávida de Neymar, Bruna Biancardi mostra barriga de gravidez em look fitness

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar novos cliques em que exibe a barriguinha de gravidez. No Instagram, a influenciadora, que está à espera de uma menina, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., apareceu com um look fitness, totalmente rosa, responsável por marcar a nova silhueta.

"Olha quem apareceu! Vim só dar um 'oi'. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem. Tem muita gente que manda mensagens lindas para mim, e quero agradecer. Aos pouquinhos, vou mostrando meu dia, com calma. Não vou ficar 100% aqui, mas prometo voltar em breve. Estava doentinha também, ainda estou um pouquinho resfriada, mas está tudo bem", disse ela, na ocasião.