Alceu Valença aluga sobrado histórico em Olinda para comemorar aniversário

Rio - O cantor Alceu Valença anunciou nesta terça-feira (04) o aluguel de seu sobrado em Olinda, Pernambuco, por R$ 400 a noite durante o mês de julho, quando comemorou seu aniversário no último sábado (01). O espaço tem decoração personalizada e detalhes que remetem aos sucessos do artista, que já foi visto na varanda de um dos quartos, que permite visão privilegiada da cidade.

"Essa casa é muito importante para mim e para aqueles que acompanharam meu trabalho ao longo dos anos. Poder disponibilizá-la e receber hóspedes que valorizam a cultura tanto quanto eu é um presente e um prazer incrível”, afirmou Alceu, que completou 77 anos.

Durante o carnaval, Alceu emocionou os fãs quando apareceu na janela, cantando para foliões. A propriedade fica no mesmo terreno da Casa Estação da Luz, que desde 2022 funciona como um centro de arte e cultura no Brasil.

"Olinda é uma cidade tropical e alegre que valoriza a tradição da cultura popular. Tem ladeiras exuberantes e um centro histórico riquíssimo, além de um dos carnavais mais famosos do país. Entre as 7 Colinas de Olinda, a Marim dos Caetés, existe um Sobrado, onde já compus muitas canções, embalado pela brisa que vem do mar e da paisagem deslumbrante e atemporal da cidade histórica”, disse o cantor.