Manoel Soares abre o coração após ser acusado de denúncias no compliance da Globo

Rio - Manoel Soares usou as redes sociais nesta terça-feira (04) para negar os rumores de que denúncias contra o apresentador teriam motivado seu desligamento da emissora. Em um comunicado, o ex-comandante do "Encontro" repudiou as especulações sobre a demissão, que ocorreu na sexta-feira.



“Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público. É lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo para sustentar assuntos absurdos envolvendo meu nome", iniciou.



O apresentador de 44 anos afirmou que a saída aconteceu de comum acordo com a TV Globo e que essa atitude reflete a trajetória dentro da emissora. "Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta. Mentiras como essas não se sustentam e por isso são combatidas no âmbito jurídico."