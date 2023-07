Bruna Linzmeyer fala sobre planos de ter filhos: 'Tem muito caminho pela frente'

Rio - Bruna Linzmeyer, de 30 anos, foi a convidada do programa "Alma de Cozinheira", apresentado por Paola Carosella no GNT, nesta segunda-feira. Durante o programa, a atriz foi sincera ao ser questionada sobre seus planos em relação à maternidade e deixou claro que não pretende ter filhos.

"Eu falava, desde que eu era criança, que eu nunca ia casar e nunca iria ter filhos. Desde que eu tenho 11 anos eu falo isso", declarou a artista, que atualmente namora a DJ Marta Supernova. "Enquanto eu tive relações com homens, foram relações maravilhosas, tenho muito carinho pelos homens que eu amei. Eu cogitei real isso. Quando passou, eu falei 'ainda bem que não rolou', sabe? Porque não era o que eu queria, eu não tenho essa vontade", continuou.

Por outro lado, Bruna contou que ainda pensa na maternidade em outros formatos, relembrando uma situação triste que vivenciou em sua família. "Eu tive uma irmã que morreu, e a minha mãe adotou essa filha, Alê, quando ela tinha 19 anos", contou a atriz, sem segurar as lágrimas. "Ela foi morar lá em casa, e eu tinha dois (anos). Ela era uma pessoa que estava passando por uma situação muito difícil, e minha mãe falou 'vem morar comigo'. E aí ela foi", relatou.

"Talvez alguém precise da minha ajuda, talvez eu me identifique com alguém e essa pessoa tenha 20 anos, e eu tenha 60. Acho que tem muito caminho ainda pela frente", completou a artista, que encerrou seu contrato fixo com a TV Globo no início deste ano.