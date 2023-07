Lia Clark e Pabllo Vittar se reúnem em nova parceria: 'Bichas gostosas e belíssimas'

Rio - Lia Clark e Pabllo Vittar animaram os fãs com o anúncio de que estão prestes a renovar a parceria de anos com o single "Sereia", que será lançado nesta quinta-feira. A música chega como o carro-chefe do álbum "Clark (pt 2)" e traz as drag queens esbanjando sensualidade em mais uma colaboração.

"Essa nova parceria veio de uma vontade de trabalhar uma música com ela", conta Lia, que participou da faixa "Ele é o Tal", no disco de estreia de Pabllo, e também somou vozes com Vittar em "Tome Curtindo", de 2017. "A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas, mas essas músicas não tiveram um clipe. Nós sempre quisemos que isso acontecesse e assim que terminei de produzir o ‘Lia (Pt. 1)’, antes mesmo de lançar, eu sabia que era nesse álbum que queria tê-la. A gente já começou a conversar e tudo deu certo. Fiquei muito feliz", comemora.

Combinando elementos do rave funk e pop, a dupla afirma sua liberdade em versos como: "Se ele não me quis sereia, agora eu virei piranha". O recado fica claro no videoclipe que estreia no YouTube nesta sexta-feira: “Eu e a Pabllo nos encontramos nesse ponto da sensualidade, de que gosta de mostrar pele, corpo e nós mostramos isso no clipe. O público vai ficar passado porque as bichas estão gostosas e belíssimas", adianta Lia Clark sobre a produção.